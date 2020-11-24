محافظ القاهرة يتفقد نقل وتسكين باعة سوق التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال نقل وتسكين الباعة بسوق التونسى الجديد بالبساتين بالتزامن مع ازالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالي وحضاري.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة انشائه بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ ٥ أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى .

ويتكون السوق من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه ، وتضم 324 محل تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والادوات الصحية ، بالإضافة إلى 124 محل سيضمهم سوق الخردة .

وأشار محافظ القاهرة أنه روعي في اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلومتر تقريبا عن الموقع القديم ، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، و تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائري والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الإدارية .