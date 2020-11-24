"التموين": ارتفاع المحلات المشاركة في أسبوع التخفيضات إلى 1300.. وتحرير 65 مخالفة في أول يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحلات المختلفة المشاركة في أسبوع تخفيضات الأسعار وتقدمت بطلبات إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية، بلغت 1300 محل على مستوى الجمهورية؛ والتي بدأت أمس الإثنين ولمدة أسبوع، بمناسبة الجمعة البيضاء، التي توافق 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف مخيمر، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لمتابعة الأسواق والمحلات المشاركة في تخفيضات الأسعار خلال الجمعة البيضاء 27 نوفمبر الجاري؛ للتأكد من جدية العروض والتصدي لأية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك خلال عملية الشراء، موضحًا أن تم تحرير 65 مخالفة في اليوم الأول لمحلات قدمت عروض أسعار وتخفيضات دون تقدمها بطلب رسمي إلى المديرية للمشاركة في أسبوع التخفيضات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية أن‎ مديريات التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تلقي الطلبات من المحلات التجارية التي ترغب في المشاركة بعروض تخفيضات، على أن تقوم كل جهة بتقديم طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات، وأن تكون للمحلات التجارية الحرية في طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجًّه فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.