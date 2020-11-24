النقض تؤيد تغريم 13 متظاهرا تجمهروا بدون تصريح بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، طعن 13 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات بتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بتنظيم تظاهرة دون تصريح وانضمام لجماعة إرهابية بالبحيرة.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في وقت سابق بتغريم كل متهم 10 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك وآخرون مجهولون فى تظاهرة مؤلفة من أكثر من 10 أشخاص ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضها للخطر والتأثير على سير المرافق العامة وتعطيل حركة المرور، حال گونهم حاملين الأسلحة النارية والأدوات السابق بيانها أثناء مشاركتهم فى التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات، والانضمام لجماعات إرهابية.

وشهد رئيس مباحث مركز أبوحمص بتجمهر وتظاهر العشرات من عناصر التنظيم السرى لجماعة الإخوان الإرهابية بدائرة المركز دون إخطار من الجهات المعنية وبالانتقال أبصر المتهمين حاملين ألعاب نارية ولافتات تتضمن ترويجى وإذاعة الأغراض جماعة الإخوان الإرهابية، مرددين عبارات تحريض ضد مؤسسات الدولة، ما ترتب عليه بث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعطيل حركة المرور.

وحال قيامه بفض التظاهرة وبضبطهم قاوموه والقوة المرافقة له بالقوة والعنف، وألقوهم بالحجارة وأطلقوا صوبهم الألعاب النارية وأشهروا أسلحة نارية (فرد خرطوش)، أطلقوا منها أعيرة نارية، لمنعهم من أداء وظيفتهم، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم بمنعه والقوة المرافقة من ضبطهم، وأنه تعرف على المتهمين الماثلين المشاركين فى تلك التظاهرة.