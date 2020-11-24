محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن ملابسات استغاثة سيدة بتعدي طليقها عليها وعلى أبنائه؛ وتبين انتهاء الواقعة بالتصالح. رصدت المتابعة الأمنية تداول بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً شكوى لإحدى السيدات ضد زوجها السابق لتعديه على أبنائه، مما أدى لحدوث إصابات نفسية وجسدية لهم. وبالفحص تبين كيدية الشكوى وقيام الشاكية "طليقة المشكو في حقه" بمحاولة إثارة المشاكل مع "طليقها المذكور" بهدف الضغط عليه لإعادتها لعصمته ورعاية أبنائهما لعدم قدرتها على الإنفاق عليهم. وفي وقت لاحق قامت الشاكية بالتنازل عن شكواها السابق نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بناءً على رغبتها وتحرر محضر صلح بين الطرفين. وأكد المشكو في حقه بتصالحه ورفض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "طليقته" حفاظاً على أبنائهما.

كانت هذه تفاصيل خبر شكوى كيدية.. سيدة تتهم طليقها لإعادتها لعصمته: "مش قادره أصرف على أولادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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