لهروبها من المنزل.. الإعدام لعامل قتل ابنته في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالإعدام شنقًا لعامل قتل ابنته لهروبها من المنزل في الشرابية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "ج. ع" قتل نجلته "ه" عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، مستخدما سلاحا أبيض سكين، فوجه لها عدة طعنات أودت بحياتها.
وأوضحت التحقيقات أن الأب المتهم رفض قبل الواقعة شابًا طلب الزواج من ابنته بداعي تعاطيه المواد المخدرة، فنشبت مشادة كلامية بينهما قررت على إثرها الفتاة الهروب.
وأضافت التحقيقات أن الضحية انتظرت نوم والدها ثم فرت من المنزل، وبعد عدة أشهر علم مكانها وراقبها ثم تسلل إلى حيث تسكن ووجه لها عدة طعنات أودت بحياتها.
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