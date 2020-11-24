"مرضتش تديني فلوس".. كواليس قتل عاطل لشقيقته والاعتداء على زوجة أخيه ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي ملابسات اتهام عاطل بقتل شقيقته والشروع في قتل زوجة أخيه ببولاق الدكرور.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن المتهم خرج حديثا من السجن بعد انتهاء عقوبة السجن على خلفية اتهامه بقضية سرقة بالإكراه.

يوم الواقعة، طلب المتهم من شقيقته "عايز فلوس" فأجابته "معناش فلوس" فوقعت مشادة كلامية حادة تطورت إلى مشاجرة، أشهر على إثرها الأخ مطواة وسدد لأخته 4 طعنات فأرداها قتيلة.

تصادف بالمنزل تواجد زوجة أخيه -المحبوس على ذمة قضية مخدرات- فحاولت منعه مدافعة عن الضحية فما كان من المتهم إلا سدد لها طعنت بالجسم، نُقلت بواسطة الجيران إلى المستشفى للعلاج.

بعد ارتكابه لجريمته، لاذ المتهم بالهرب قبل وصول رجال الشرطة إلا أن رجال المباحث نشروا عدة كمنة أسفرت إحداها عن ضبطه.

أمام المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أقر المتهم بجريمته وأرشد عن السلاح مبررا فعلته "مرضتش تديني فلوس".

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.