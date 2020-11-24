عاطل يقتل شقيقه بـ 4 طعنات ويعتدي على زوجة أخيه ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل شقيقته والشروع في قتل زوجة أخيه بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.

تلقى العميد طرق حمزة رئيس قطع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة ومصابة.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش الغرب والمقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة.

معاينة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، كشفت عن مقتل فتاة بـ 4 طعنات بمنطقة الصدر على يد شقيقها "عاطل" والذي اعتدى أيضا على زوجة شقيقه التي تتلقى العلاج بالمستشفى.

وتوصلت التحريات إلى وقوع مشادة كلامية بين المتهم وشقيقته بسبب خلافات أسرية، فقتلها ثم سدد طعنات لزوجة أخيه لدى تدخلها لمنعه.

وتمكن النقيبان أيمن سكوري وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبط لمتهم بعد هروبه من مسرح الجريمة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة.

مصدر أمني نفى ذبح الضحية على يد شقيقها مؤكدا أن الوفاة نتيجة طعنات نافذة وليست ذبحية.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.