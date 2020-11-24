"هيروين وإستروكس".. مكتب المكافحة يلاحق تجار المخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت إدارة مكافحة المخدرات حملة مكبرة لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين.

وأسفرت جهود الحملات بقيادة العميد وائل نصار مدير الإدارة، عن ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالي - 3هواتف محمول بحوزة عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما ضبط كمية من مخدر الإستروكس كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي- 3 هواتف محمول - سلاح أبيض "مطواة" بحوزة (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

ألقت القوات القبض على المتهمين حال تواجدهم بمنطقة سكنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد عبد الله نائب المدير العام اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.