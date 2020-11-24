كشف ملابسات مقتل نجار بدمياط وضبط مرتكب الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، ملابسات واقعة مقتل نجار، إذ تبين إن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، تم ضبطه.

تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط بالعثور على جثة لشخص مجهول بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه (نجار - مقيم بدائرة المركز ) وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله مع المجني عليه بإحدى ورش الموبيليا ونظراً لعلمه بامتلاكه لدراجة نارية عقد العزم على التخلص منه وسرقة الدراجة وفي سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجه ومقابلته بمكان العثور واستقل الدراجة رفقته وعقب ذلك تعدى عليه بالضرب بأجنة حديدية واستولى على (الدراجة النارية، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى) وقام ببيع الدراجة النارية، وتم بإرشاده ضبط (الهاتفين المحمولين"خاصين بالمجني عليه"، الأداة المستخدمة ) وكذا الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلين له (سيئى النية) ومبلغ مالي "من متحصلات بيعها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.