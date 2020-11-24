أبرزها ضبط 8 أطنان أرز يحوي حشرات.. جهود مباحث التموين خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1258) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية: ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، بحوزته (3,24 طن "لحوم - دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (أمين عهدة لأحد فروع الجملة التابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القاهرة، بحوزته (8 طن سلع تموينية "أرز تمويني مدعم") غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.