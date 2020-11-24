الأمن العام: سقوط عصابة تخصصت في سرقة المواد البترولية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب بالفيوم. تلقت مركز شرطة الفيوم بلاغا باكتشاف حدوث تسرب سولار من أحد خطوط أنابيب نقل المواد البترولية المارة بدائرة المركز، ووجود وصلة فرعية موصلة بطريقة غير شرعية من خط الأنابيب. وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 5 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية ، وأحدهم مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا – مقيمين بمحافظات الفيوم وبني سويف والجيزة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط إثنين منهم وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان وقيامهم بتركيب وصلة على خط الأنابيب المشار إليه تمهيداً لسرقة المواد البترولية عقب ضخها بالخط. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

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