سكب عليها "ميه نار".. حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس الأب المتهم بتعذيب ابنته وحرقها بمياه نار 4 أيام على ذمة التحقيقات. كان ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة؛ تلقوا بلاغا من جدة الطفلة "ساندي" لوالدتها تتهم زوج نجلتها بالتعدي على طفلته وتعذيبها بعد أخذه الطفلة من والدتها التي تركت المنزل منذ سنتين بسبب خلافات أسرية مع زوجها. بالانتقال والفحص تبين العثور على الطفلة "ساندي" وبها آثار تعذيب وآثار حروق بالرأس نتيجة سكب والدها "ميه نار" فوق رأسها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرير محضر رقم 17075 لسنة 2020 مركز أوسيم.

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