شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سموم بـ«طب الإسكندرية» تحذر من «حبة الغلة»: «شديدة السمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من خطورة «قرص الغلة المميت»، المعروف بـ«الألومنيوم فوسفيد»، وكذا مبيد الميثيل بروميد، مؤكدة أنه شديد السمية، ويمثل خطورة بالغة على الإنسان.

وقالت، إن الأسر التي تلجأ إلى تبخير بيوتهم ضد الحشرات والنمل، باستخدام قرض الغلة المميت لابد من اتباع عدد من الإرشادات والنصائح قبل استخدامه، بينها معرفة اسم المركب الذي يتم الرش به قبل الاستخدام من خلال البحث عبر شبكة الانترنت، عن تأثيره وعوامل الأمان المطلوبة، وبعد الاستخدام لابد من ترك البيت للتهوية بوقت كاف قبل السكن فيه.

وأكدت على أنه إذا رفضت الشركات التي تقوم بالرش والتعقيم للمنازل، الإفصاح عن أسماء المبيدات التي تستخدمها في مكافحة الحشرات والنمل، لا يجب التعامل معها خاصة وأنه في حال الإصابة لن يتم توصل الأطباء إلى سبب التسمم في المستشفيات حتى يتم العلاج.