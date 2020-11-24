شكرا لقرائتكم خبر عن «المغالاة في المهور ومستلزمات الزواج».. قافلة إرشادية دينية لـ «زراعة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس الإعلام الريفي، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، قافلة إرشادية دينية، في إطار نشاطه التثقيفي التوعوي، مساء أمس لتوعية سيدات خورشيد بمقر الإدارة الزراعية.

وجرى تنظيم القالة بالتنسيق بين الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والإعلام الريفي وزارة الأوقاف، وتحدث خلالها الشيخ محمد أبوزيد مدير إدارة أوقاف العجمي والدخيلة، عن المغالاة في المهور ومستلزمات الزواج والمشاكل والأضرار الناجمة عن ذلك، كما تطرق الحوار إلى العديد من الموضوعات المرتبطة مثل سن الزواج وشروط اختيار الزوجة الصالحة وأهمية التكافؤ بين الزوجين .

واستمرت القافلة ما يقرب من ساعتين، حيث أجاب مدير الأوقاف على جميع الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوع القافلة.

ونظم القافلة ودعوة السيدات بإدارة خورشيد الزراعية، الدكتورة دعاء خميس مفتش الإرشاد الزراعى بالإدارة، بحضور المهندس مجدي أبوزيد مدير إدارة خورشيد الزراعية.