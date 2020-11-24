شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في تنفيذ طريق «الخير 1» لربط قرى الفرافرة بالمشروعات الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة في الوادي الجديد، بدء تنفيذ طريق (الخير ١)، لربط طريق التلاوي بسهل قروين بمركز الفرافرة، مروراََ بمنطقة سهل بركة وبقرى الفرافرة، بطول ٦٠ كم للمرحلة الأولي، وذلك بناء على توجيهات محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك للتيسير على العاملين من أبناء القرى النائية للوصول للمشروعات الإستثمارية الزراعية بالمنطقة والتي تمتد على مساحة ١٠٥ ألف فدان.

يذكر أن منطقة الفرافرة في الوادي الجديد من المناطق الواعدة في الاستثمار الزراعي، فضلا عن احتضانها للمشروع القوى لاستصلاح وزراعة 1،5 مليون فدان.