شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع سير اليوم الأخير لانتخابات «إعادة النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عددا من مقار اللجان الانتخابية، في اليوم الأخير لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام التصويت، رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كان المحافظ، قد أعلن صباح اليوم من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، عن انتظام سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين في ثاني أيام الاستحقاق الدستوري لانتخابات الإعادة لمجلس النواب.

وتجري انتخابات الإعادة في محافظة المنيا، في 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، حيث تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة، من خلال خمس لجان عامة، يتنافس فيها عدد 30 مرشح على 15 مقعدًا.