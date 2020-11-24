شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: اليوم الأول من «إعادة النواب» مرّ دون أية معوقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، معلنا فتح جميع اللجان الفرعية، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية من اليوم الثاني للانتخابات.

وأوضح «الفقي» في تصريحات صحفية، أن اليوم الأول لانتخابات الإعادة مر دون أي معوقات على مستوى جميع اللجان الانتخابية الفرعية، والبالغ عددها 1081 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث لم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية أي بلاغات على مدار اليوم .

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركز انتخابي، و1081 لجنة فرعية، وتجرى الإعادة بين ٢٨ مرشحا على ١٤ مقعدا.