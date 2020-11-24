شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل متابعة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت أمس الإثنين، وتجرى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا في ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.