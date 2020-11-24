شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صيدليتين وتحرير ٤ محاضر لآخرين بدون ترخيص في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مجلس مدينة شبين القناطر، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي، حملة لمتابعة انتظام الصيدليات وتوافر الأدوية بالتزامن مع الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وتشكلت اللجنة برئاسة المهندس علاء حسني، نائب رئيس مجلس المدينة، وممثل عن التفتيش الصيدلي، متمثل في الدكتورة نشوى عبدالكريم، والدكتورة أماني أحمد، وإبراهيم صوان، مفتش المتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ صيدليات بدون مدير وتحرر عنها محاضر، وتم غلق ٢ صيدلية صادر لها قرارات غلق إدارية، وتم ضبط ١٥ زجاجة كحول مجهول المصدر، و٤ علب وشنط من الكمامات وأدوية مهربة من وزارة الصحة مصرح بتداولها في المستشفيات وأدوية مجهولة المصدر وأدوية غير مصرح بتداولها «جدول ثاني»، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بحزم وصرامة دون تهاون.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، بالاشتراك مع قطاع التفتيش الصيدلي والتموين بحملة موسعة على الصيدليات للتأكد من توافر الكحول والكمامات والتأكد من البيع بالأسعار الرسمية تزامنًا مع التحذيرات من موجة ثانية لفيروس كورونا.

وقام نائب رئيس مدينة بنها بحملة على مراكز بيع المستلزمات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات على الصيدليات فى القليوبية

حملات على الصيدليات فى القليوبية

حملات على الصيدليات فى القليوبية

حملات على الصيدليات فى القليوبية

حملات على الصيدليات فى القليوبية