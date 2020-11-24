شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يتفقد مخرات السيول بوادي النخيل وطريق «القصير/ قفط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، طريق القصير قفط، وعدد من الأعمال الصناعية بمخرات السيول بوادي النخيل والعمبجي، وبعض الخزانات الجوفية، يرافقه سكرتير المدينة ومدير إدارة الأزمات ومدير المراجعة الداخلية والحوكمه ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وأوضح رئيس مدينة القصير، أن الجولة شملت المرور على البحيرة الصناعية بمخر وادي النخيل، التي تصل سعتها التخزينية إلى ٥٠٠٠٠٠ متر مكعب وحاجز دبش بطول ٥٠٠ متر، وكذا بحيرة وادي العمبجي، والتي تصل السعة التخزينية بها إلى ٤٠٠٠٠٠ متر مكعب، مؤكدًا أن الأعمال الصناعية بالأدوية تم إنشاؤها لحماية المدينة من أخطار السيول.

وخلال الجولة تفقد رئيس المدينة، طريق القصير قفط بداية من الكمين الغربى حتى وادى عطاالله، حيث أشار إلى أنه تم رفع مذكرة للعرض على اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تفيد مدى سوء الطريق والمقترح رفع كفاءته حفاظا على سلامة الأهالى .

واطمئن رئيس مدينة القصير على المسعفين بنقطة إسعاف منطقة الفواخير، موجها لهم الشكر على مايبذلوه من جهود لإنقاذ الأرواح، كما طالبهم باليقظة التامة والاستعداد لأى طارئ.