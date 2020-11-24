شكرا لقرائتكم خبر عن «روساتوم» تفتتح النسخة الأولى من المؤتمر العالمي «طاقة من أجل التأثير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد النسخة الأولى من المؤتمر العالمي «طاقة من أجل التأثير» في بداية الشهر المقبل بهدف مناقشة حلول من شأنها تسهيل حياة الإنسان، وهو ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي عالمي.

يعقد المؤتمر الافتراضي على مدار يومين، بدءًا من يوم 1 ديسمبر 2020 بحضور 60 خبيراً عالمياً من مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

يتم تنظيم مؤتمر التأثير العالمي بالتعاون مع صناع القرار ورواد قطاعات التكنولوجيا والتعليم والفكر الاستراتيجي، وتأتي على رأسهم شركة روساتوم بجانب المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا ومجلة فوربس.

وسيقوم بافتتاح المؤتمر كل من أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم، وبول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر والمؤسس المشارك ورئيس منظمة «IMAGINE»- منظمة تسريع قيادة الأعمال لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- ونائب رئيس الاتفاق العالمي للأمم المتحدة- أكبر مبادرة طوعية لاستدامة الشركات في العالم.

وفي هذا الإطار، قال ليخاتشيف: «تعمل أجندة الاستدامة على إعادة تعريف استراتيجيات الأعمال في روسيا والأسواق الدولية». وأضاف أن انتشار وباء كورونا سلط الضوء على أهمية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وضرورة التعاون بين المجالات الاجتماعية والبيئية والتجارية. وأكد «ليخاتشيف» أنه لا يمكن الفصل بين العمل والبيئة والمجتمع، وهو ما يدفع شركة روساتوم إلى العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، علق بولمان قائلاً: «إن المشاريع هي المحرك الرئيسي للتغيير، ولا يمكنها الاستمرار في مجتمعات غير ناجحة، لذلك نحن مسؤولون عن تحسين الأداء وتعزيز النجاح في مجتمعاتنا»، لافتاً إلى أن مفتاح النجاح يتمثل في القيادة الناجحة. وقال بولمان: «مؤتمر التأثير العالمي (طاقة من أجل التأثير) يتضمن مناقشة حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، حيث إن فهم التحولات الجماعية والفردية التي يمكن أن تساعد الشركات والمجتمعات على الازدهار في عالم مستدام سيساعد في تحسين القيادة العالمية، وإعادة تعريف نماذج الأعمال والعمل وفقا لأهداف محددة وهو ما يساعد على التفوق في الأداء».

الجدير بالذكر أن نخبة من المتحدثين سيشاركون في المؤتمر منهم: تاتيانا فالوفايا، مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ورستم مينيخانوف، وجان برنارد ليفي رئيس جمهورية تتارستان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية، علاوة على خبراء متخصصين في الاستدامة وحوكمة الشركات.

سيستضيف المؤتمر أيضًا الاجتماع الأول لمجلس خبراء الأبحاث، وهي مبادرة جديدة من قبل روساتوم والمدرسة العليا للاقتصاد، حيث سيقوم مجلس الخبراء بدراسة مؤشرات أداء رأس المال البشري من أجل نمو الأعمال التجارية والتنمية المستدامة.