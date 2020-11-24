محافظ الغربية يتفقد «مشروع البيض» فى طنطا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروع إنشاء مزرعة إنتاج البيض فى قرية كفرالشيخ سليم التابعة لمركز طنطا، للوقوف على الأعمال التى تم إنجازها من المشروع التابع لمحافظة الغربية وأعمال تركيب العنابر ووضع الطبقة الخرسانية لعنابر المشروع.
وقال محافظ الغربية إن المشروع سيكون له الأثر الكبير في زيادة إنتاج بيض المائدة، وأيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة المشروعات تحت التنفيذ بشكل يومي للتأكد من الالتزام بتنفيذ المخطط الزمني وكافة المعايير المتفق عليها مع الشركات.
يتكون المشروع من ٨ عنابر، منها ٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض، كما يتكون كل عنبر من ٣ خطوط، ويتكلف ٤٠ مليون جنيه.
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