شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف ستار يحصد جائزة الإبتكار المؤسسي من «Plug and Play» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة Plug and Play، واحدة من أكبر منصات الابتكار الرقمي في العالم، ومقرها Silicon Valley بكاليفورنيا عن منح جائزة «الابتكار المؤسسي» إلى تحالف ستار، أكبر تحالف لشركات الطيران بالعالم.

وقال سعيد أميدي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة Plug and Play، إن مؤسسته تعمل مع تحالف ستار، والعديد من الشركات الأعضاء بالتحالف منذ عام 2017، وأن ستار يُعد هو التحالف الأكثر إبداعًا من الناحية الرقمية، مؤكدا على دعم التحالف للعديد من المبادرات الرقمية الحديثة.

من جانبه صرح جيفري جو، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار، خلال انعقاد القمة الشتوية السنوي لمؤسسة Plug and Play بأن تحالف ستار يعتمد بصورة أساسية على التطور التقني – ليس فقط بهدف تحقيق الطرق التي تحمي سلامة وصحة ركابنا فحسب، ولكن أيضًا للاستعداد بتقنيات متطورة تتماشي مع مجال السفر الجوي بعد عودة الرحلات إلى طبيعتها. وأضاف جو أن «من الأهمية الاستثمار لصالح المبادرات المستقبلية الآن».

ويُعد تحالف ستار، هو أول تحالف طيران في العالم، يتعاون مع مؤسسة Plug and Play، وقد نتج عن هذا التعاون العديد من المبادرات التقنية في مجال صناعة الطيران.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران، قد انضمت للتحالف كالعضو الحادي والعشرين، حيث أنها قد استوفت المعايير المطلوبة منها في وقت قياسي، وقد باتت أحد الأعضاء المميزين بالتحالف منذ عام ٢٠٠٨.