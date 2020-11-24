شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لدعم القطاع السياحي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الاجتماع الثالث بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحى، وتحفز نشاط الطيران، وذلك في ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة، وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المهندس طارق الملا، أن هذا الاجتماع يأتى في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن قطاعى السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية، التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن هناك تنسيق مستمر وتعاون كامل بين الوزارات الثلاث، لدعم هذه الأنشطة، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التي سيتم دراستها، وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة، لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العنانى، الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاعى السياحى، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مثمناً جهود ودعم وزارة البترول، لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر، من خلال مبادرتها بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران، لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون، للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والتى تم تطبيقها في مايو الماضى، خاصة وأن نشاط الطيران، يُعد أحد العوامل المؤثرة، في القطاع السياحى .

من جانبه أشاد الطيار محمد منار، بجهود ودعم وزارة البترول المستمر لقطاع الطيران، ونجاحه في توفير وقود الطائرات بمختلف مطارات الجمهورية، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارتين في هذا المجال ،

وأضاف منار، أن وزارة الطيران، تسعي دائماً نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة، حيث تقدم الوزارة لشركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح، والتي بدأت منذ الأول من يوليو الماضي، ومستمره حتي الآن، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية، ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والاثار.

اجتماع ثلاثى بين وزراء البترول والسياحة والآثار والطيران لدعم القطاع السياحى وتحفيز نشاط الطيران