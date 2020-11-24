شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «الطفولة المبكرة» بالإسكندرية: 7 ورش لتدريب الأساتذة على «Microsoft Teams» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هدى بشير، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، إن الكلية نظمت برنامج تدريبي، يشمل 7 ورش لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة على برنامج «Microsoft Teams»، خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشارت إلى أن وحدة القياس والتقويم بالكلية، نفذت أنشطة مكثفة، تضمنت عقد سلسلة من ورش عمل الافتراضية بعنوان «بداية»، نظمتها الوحدة مع بداية العام الجامعي لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام البرنامج.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي تضمن عقد 7 ورش عمل، تمت تحت إشراف الدكتورة رحاب صالح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان غنيم، المدير التنفيذي للوحدة، عن «أساسيات استخدام المنصة التعليمية Microsoft Teams»، وإدارة الفصل الافتراضي على برنامج Microsoft Teams، وغيرها من الموضوعات الهامة.

وأضافت أن الوحدة أنشأت أيضًا منصة تدريبية على برنامج Teams، إنضم لها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وألحقت بها مكتبة إلكترونية تعليمية عن استخدام برنامج Microsoft Teams؛ وتوفر المكتبة العديد من الملفات والفيديوهات التوضيحية سواء الواردة من مركز القياس والتقويم بالجامعة أو شركة مايكروسوفت وغيرها، كما أطلقت الوحدة خدمة فورية عبر جروب واتساب، (س وج قياس وتقويم) للرد على كل الاستفسارات والملاحظات، بالإضافة إلى جروب آخر (س وج طالبات قياس وتقويم) مخصص للطالبات، وذلك ضمن خطة وحدة القياس والتقويم بالكلية لدعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ولفتت العميدة إلى أن الوحدة نظمت أيضًا مجموعة من ورش العمل المصغرة بالكلية (أونلاين) لتدريب الطلاب والطالبات بالبرامج المختلفة والدراسات العليا على استخدام برنامج Microsoft Teams وتقديم الدعم الفني اللازم، وأصدرت الوحدة دليلاً توضيحيًا عن معايير جودة الكتاب الجامعي لتذكير أعضاء هيئة التدريس بأهم المعايير الفنية والأكاديمية لإعداد الكتاب الجامعي.