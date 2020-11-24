شكرا لقرائتكم خبر عن «أم خميس» تُدلى بصوتها في «إعادة النواب» بأسوان: «تبلغ من العمر 111 عامًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدلت سيدة مُعمرة في مركز إدفو بمحافظة أسوان، الثلاثاء، بصوتها في لجنة رقم 94 بمدرسة الزويدية الإعدادية بنجع الزويدية التابعة لمدينة البصيلية بمركز إدفو، حيث شهدت اللجنة حضور أكبر ناخبة سنًا، والتي تبلغ من العمر 111 عامًا، لتدلي بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب. كانت السيدة وتدعي فاطمة عيسى منصور، وشهرتها «أم خميس» حضرت معها ابنها وحفيدها إلى مقر لجنتها الانتخابية في مدرسة الزويدية الإعدادية بمدينة البصيلية، للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتها، حيث قام أفراد الشرطة بتقديم المساعدة لها وتوفير كرسي لتجلس عليه، وتوجه رئيس اللجنة لمساعدتها في الإدلاء بصوته تيسيرًا عليها نظرًا لظروف سنها. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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