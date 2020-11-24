عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نتابع الانتخابات ونراقب المخالفات والمرأة تتصدر المشهد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال محمد الصعيدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتابع عملية الانتخابات، في مرحلة الإعادة، خلال يومها الثاني والأخير للمرحلة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN، إن التنسيقية تتابع أيضا المخالفات التي قد تحدث، ومنها كسر الصمت الانتخابي، بواقع 1500 شاب متطوهين منذ بداية الانتخابات، على سبيل المساعدة، ولديهم تصاريح خاصة من الهيئة العليا للانتخابات، كما يتابعون عملية التصويت.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري إلى أن اليوم الأول من مرحلة الإعادة مرت بسلام، وتصدرت المرأة المشهد، كما كان هناك وجود لذوي الإعاقة، وتوقع أن تكون المشاركة كبيرة خلال جولة الإعادة. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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