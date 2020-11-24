شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عملية التصويت على مستوى 75 لجنة انتخابية موزعة على 60 مركزا انتخابيا، في اليوم الثانى من التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة في الوادى الجديد، حيث شهدت اللجان الانتخابية توافدا ملحوظا منذ اللحظات الأولى من فتح اللجان في اليوم الثاني من التصويت بجولة الإعادة، حيث يسعى أنصار المرشحين إلى حشد الناخبين للفوز بالمقعد وتوفير سيارات لنقل الناخبين من الأحياء والقرى.

وتشهد اللجان الانتخابية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام الناخبين بارتداء الكمامات أثناء دخول اللجان للتصويت، بالإضافة إلى التواجد الأمنى المكثف لضمان تأمين اللجان ووضع الحواجز الحديدية بمحيط اللجان وتنظيم حركة المرور، وكذلك الناخبون اثناء التوافد على اللجان، لضمان استقرار الوضع الأمنى خلال اليوم الثانى من التصويت في جولة الإعادة التي تتطلب تشديدا أمنيا، بجانب وضع بوابات إلكترونية وتواجد عناصر شرطة نسائية.

يذكر أن المحافظة تضم 178315 ناخبا مقيدين في الجداول الانتخابية للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة، وتضم المحافظة لجنتين عامتين.