شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين في انقلاب سيارة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شخصين مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق السريع الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة بمحافظة الوادى الجديد.
تلقي اللواء محمد توفيق مدير امن الوادى الجديد بلاغا من ادارة النجدة يفيد مصرع شخصين في انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالقرب من قرية الزيات بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخله حيث تبين مصرع كلا من توفيق عبدالمنعم توفيق السن 25 عام، وعبدالرحيم محمد عثمان عبدالشكور السن 40 عام .
وعلي الفور تم الدفع بسيارتي اسعاف لموقع الحادث لنقل المتوفيين إلى مستشفي الخارجة العام وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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