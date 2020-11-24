شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل التوعية بوسائل الوقاية من فيروس كورونا بنخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة الصحية بنخل برنامج التوعية التي تنفذه الإدارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورنا المستجد.

وأكد الدكتور مصطفى أمين مدير الإدارة الصحية بنخل، على تنفيذ ندوة عن الفيروس للمترددين على مكتب بريد نخل الرئيسي، بناًء على توجيهات الدكتور طارق شوكه مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي .

أضاف محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية انه خلال الندوة تم توعية المترددين عن الوقاية من فيروس كورونا، أعراض المرض طرق إنتقال العدوى وطرق الوقاية، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وشدد نصر على إتباع الأساليب الصحية السليمة عند العطس واستخدم المناديل الورقية والتخلص الآمن منها، والإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس ومنها «إرتداء الكمامة- غسيل الأيدى بإستمرار بالماء والصابون- استخدم الكحول والكلور في التطهير- تجنب الأماكن المزدحمة والحرص على التباعد الإجتماعى للأشخاص- التعرض لأشعة الشمس الخفيفة- النوم لفترات كافية- الإقلاع عن التدخين- ممارسة الرياضة- الإكثار من شرب الماء والسوائل».