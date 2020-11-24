شكرا لقرائتكم خبر عن انتتظام فتح اللجان الإنتخابية في جولة الإعادة بالمنيا.. والمحافظ: لا توجد مشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان محافظة المنيا، في اليوم الثاني لانتخابات الاعادة مجلس النواب، اقبال متوسط من الناخبين، فور فتح اللجان.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن فتح لجان محافظة المنيا، ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، بالتشديد على ارتداء الكمامات للناخبين، وقياس درجة الحرارة، وكذلك التباعد والمسافات الآمنة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان غرفة عمليات المحافظة، لم ترصد أي مخالفات أو مشكلات للعملية الانتخابية وسيرها خلال اليوم الأول، والتي تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن انتخابات الاعادة تجرى في محافظة المنيا في خمس لجان عامة ويتنافس فيها عدد 30 مرشح على 15 مقعد، وتضم محافظة المنيا 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 الف ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب من العدوة شمالا، حتى ملوي جنوبا .

وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات مجلس النواب رسميًا في انتخابات الإعادة الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر 2020، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتيجة.