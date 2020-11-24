شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف مغاغة والعدوة يترأس وفد للتصويت في جولة الإعادة بـ«انتخابات نواب المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركزي مغاغة والعدوة، على المشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس النواب، بالدائرة الثالثة والتي تضم مراكز مغاغة، والعدوة وبني مزار، التي تشهد منافسة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد فردية.

ترأس الأسقف، وفد من المطرانية يضم القمص عزرا فنجري وكيل المطرانية، القس أبانون شحاتة سكرتير المطرانية، وعدد من القساوسة، وقاموا بالتصويت في اللجنة الفرعية بمدينة مغاغة، بهدف تشجيع الناخبين على التصويت ..

يذكر أن محافظة المنيا تشهد منافسات ساخنة بين 30 مرشحا، يتنافسون على 515 مقعد «فردي» داخل 5 دوائر انتخابية، تضم 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية، خصصت لاستقبال، 3 مليون و236 ألف ناخب وناخبة، من العدوة شمالا حتى ملوي جنوبا .