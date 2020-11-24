شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يواصل تعقيم وتطهير المنشآت والمصالح الحكومية في مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الهلال الأحمر المصري عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والتعليمية بمدينة العريش، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر محمد، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن فريق التطوع بالجمعية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري قام بتطهير مجمع مدارس التربية الخاصة ومدرسة مصطفي كامل الابتدائية وأحدي القري لسياحية، ضد فيروس كورونا المستجد.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، والالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية

وشدد المحافظ علي استمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والمساجد والمدارس..معلنًا عن تطهير وتعقيم نحو 1000 منشأة صحية وتعليمية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد