شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعليق الدراسة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي هاني يونس، المتحدث باسم مجلس الوزراء الخبر المتداول بخصوص تعليق الدراسة، وكتب منشورا على صفحته الرسمية على الفيس بوك، مرفقا بصورة القرار المفبرك، قائلا «هااام مفبرك».

وكان المنشور قد تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجروبات أولياء الامور على الواتساب، خلال الساعات الأخيرة، وهو ما تسبب في حدوث بلبلة بخصوص تعليق الدراسة في 28 نوفبر الجاري، لمدة أسبوعين.

وكان المنشور قد ذكر أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فقد تقرر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهدة لمدة 15 يومياً تبدأ من 28 نوفمبر الجارى، وجميع الفعاليات التي من شأنها اقامة أي تجمعات كبيرة للمواطنين داخل الدولة، وذلك لحين اشعار اخر، وذلك حفاظا على حياة المواطنين من اخطار فيروس كورونا.