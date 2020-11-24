شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار أمنى بمحيط اللجان لتأمين ثانى أيام جولة إعادة المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محيط اللجان الانتخابية، في ثان أيام انتخابات لجولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى، تعزيزات أمنية مكبرة، حيث واصلت وزارة الداخلية الاستعدادات الأمنية بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها ، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .