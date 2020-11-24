شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لليوم السابع: لا صحة لوقف الدراسة والعام الدراسى مستمر بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لوقف الدراسة يوم 28 نوفمبر الجارى، كما يتداول البعض، قائلا: لا أعلم شيئاً عن ما يتداول بخصوص وقف الدراسة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعى، والعام الدراسى سوف يستكمل.

وأكد الوزير فى وقت سابق أن الوضع الحالى بالنسبة لكورونا لا يقودنا إلى قرار بإغلاق المدارس، ونتبع الإجراءات والضوابط الاحترازية والأحوال منتظمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغلاق المدارس وحدها، ولكنه إذا أصبح هناك إغلاق تام فى الدولة، فالوزارة مستعدة للدراسة أون لاين، مشيرًا إلى أن الأحوال مطمئنة وإذا استدعى الأمر أى إجراء إضافى سنطبقه، وأعداد الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمعلمين فى حدود آمنة، قائلا: إن هناك من يستهدف إيقاف الحياة فى مصر، سواء المدارس أو الاقتصاد أو غيرهما، وهذا الأمر ليس فى مصلحة أحد، مشيرا إلى أنه من يريد إكمال الدراسة فى المنازل، فهذا متاح وعليه إبلاغنا بذلك

وحذرت مؤسسة ”الخليج 365” الصحفية، قراءها الأعزاء من تداول مستند مفبرك وغير صحيح منسوب لرئاسة مجلس الوزراء، ويحمل لوجو مؤسسة ”الخليج 365”، بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية والتجمعات داخل الدولة، فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن الخبر غير صحيح على الإطلاق.

وأكدت مؤسسة الخليج 365": المفارقة أن الورقة المفبركة تُشير إلى صدور القرار المزعوم عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 نوفمبر، وهو ما يؤكد اصطناع الورقة وعدم صحتها بالنظر إلى أنها مؤرخة بيوم من الأسبوع المقبل.



واعتادت الصفحات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعى، انتحال اسم ”الخليج 365” واستغلاله فى نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365."