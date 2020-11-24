فنون تطبيقية حلوان تنظم ندوة "الجودة الشاملة لصناعة الملابس "

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، ألقى الندوة المهندس محمود بدوي، مدير إدارة الجودة بمصنع النيل البدرشين، وخريج الكلية قسم الغزل والنسيج، الذي أكد على أن الجودة هي أهم مايبحث عنه المستهلك في صناعة الملابس الجاهزة، متحدثًا عن أهم المعلومات والموضوعات الهامة التى تفيد فى النهوض بمجال صناعة الملابس فى مصر.
وتضمنت الندوة عرض لأهم الأساليب التي تحقق جودة صناعة الملابس فى المصانع والشركات بدءا من الخامات (الأقمشة) بتحديد أهم الاختبارات القياسية اللازمة طبقا للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، وكذلك الأشتراطات الفنية للملابس الجاهزة بمعرفة كيفية مطابقة المنتج للمواصفات والضبط الاحصائى للجودة والتى تحقق خواص الاستخدام النهائى والرقابة على جودة الإنتاج.
كما تم الحديث حول تطور مفاهيم الجودة والتى تبدأ من جودة المنتج (السلعة) والعمليات -اشباع رغبات العميل- الجودة كعامل فى المنافسة والتميز فى السوق واخيرا إدارة الجودة الشاملة كمدخل إلى الأيزو، والتى تعتبر المدخل الطبيعى للتحسين المستمر لأداء المنشآت الصناعية وأساس التفوق والتميز لتدعيم القدرة التنافسية من خلال تحسين الإنتاجية.
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