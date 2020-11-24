حدث ليلًا| الصحفيين تمنع نشر اسم وصورة محمد رمضان.. وحقيقة فرض حظر التجول يوم "مباراة القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- لا تتهاونوا.. توجيهات جديدة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا انتظام العمل بها بوجه عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وتوافرها كذلك بالصيدليات الخاصة.

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- باشتراطات محددة.. متحدث "الحكومة" يعلن موعد عودة السماح بالبناء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه بداية من أول ديسمبر المقبل ستتم عودة حركة البناء مرة أخرى ولكن باشتراطات محددة.

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- الصحة: وقف استقبال متطوعين جدد ضمن تجارب لقاح كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وقف استقبال متطوعين جدد ضمن التجارب التي تجريها الوزارة على لقاحي الصين لفيروس كورونا والتي أجريت في المرحلة الثالثة من التجارب في مصر.

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- الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً على مدار العام.

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- بعد السعودية.. الأردن يعلن توفير لقاح كورونا لمواطنيه والمقيمين مجانًا

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره مجانًا للأردنيين والمقيمين على أرض المملكة، ووفق أولويّات محدّدة.

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- الصحة العالمية: ظهور لقاحات ضد كورونا تزيد احتمالية التخلص من الجائحة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم إن العالم أوشك على الحصول على بوادر أمل حقيقية في ما يتعلق بلقاحات كورونا، مما يعني أنه يمكن التخلص من الجائحة في النهاية.

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- مدير منظمة الصحة العالمية يبدي تفاؤله بعد أنباء عن أحدث لقاح لكورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الأنباء عن لقاح ثالث واعد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تبشر بالأمل.

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- متحدث الحكومة ينفي فرض حظر التجول يوم مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله حول عودة حظر صلاة الجمعة والجنازات، في إطار الإجراءات التي تتخدها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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- محافظ القاهرة يوجّه بتوفير سيارات لنقل سكان منشأة ناصر إلى الأسمرات

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية وحي منشأة ناصر، لإزالة عدد من العشش العشوائية بمنطقة الدويقة، ونقل 130 أسرة إلى مساكن مجهزة ومؤثثة بحي الأسمرات.

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- "انتهاك قانوني".. "دليفري الأدوية" في بيان عاجل بالبرلمان

وجّه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة والهيئة المصرية للدواء، بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية تحت مسمى مساعدة المرضى لتوصيل الدواء للمنازل.

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- رئيس اتحاد الناشرين يكشف أسباب تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قررت في اجتماعها الأول الذي انتهى منذ قليل، بتأجيله إلى 30 يونيو المقبل.

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- نقابة الصحفيين تعلن مقاطعة محمد رمضان.. ومنع نشر اسمه وصورته

قررت نقابة الصحفيين مقاطعة أخبار الفنان محمد رمضان ومنع نشر إسمه أو صورته، وذلك على خلفية أزمة الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي.

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- محافظ القاهرة يتابع إزالة تعارضات محور الفردوس (صور)

في إطار المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة لإنهاء الزحام المروري، تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، إزالة تعارضات مسار محور الفردوس بمنطقة عزبة العرب التابعة لحي غرب مدينة نصر.

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- "الآياتا": اختيار رئيس جديد أبريل المقبل.. و"ألكساندر" يتنحى عن القيادة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" تنحي ألكسندر دي جونياك الرئيس التنفيذي عن منصبه اعتبارًا من نهاية مارس المقبل، كما سيوصي مجلس محافظي "الإياتا" بتعيين ويلي والش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) ليصبح الرئيس الثامن للاتحاد أول أبريل المقبل، خلال الاجتماع السنوي الـ76 (AGM) والذي بدأت أعماله اليوم الاثنين من خلال قمة افتراضية، بسبب جائحة كورونا التي منعت من التجمع في مقر الاتحاد في جنيف بسويسرا.

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- تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الدولة للإعلام و"يونيسف مصر"

وقع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وممثل منظمة اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنس، مذكرة نهائية لبدء العمل الفعلي في المجالات التي شملها بروتوكول التعاون المشترك.

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- رئيس الطائفة الإنجيلية: الدين يمثل قدسية خاصة لكل المصريين (صور)

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، في اللقاء الثاني ضمن مبادرة "نتعايش باحترام متبادل"، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمبادرة من وزارة الأوقاف، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الطرق الصوفية، والدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي للمفتي، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين

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- رئيس البرلمان يدعو نظيره الليبي لعقد اجتماع في القاهرة لحل الأزمة الليبية

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لاجتماع غدًا في مقر البرلمان، لعدد من النواب الليبين.

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- وزير الأوقاف لمجلس نقابة القراء: سنعمل على إنهاء فوضى الإجازات غير المنضبطة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع المبلغ المخصص لدعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويًا.

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- السيسي يتابع الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين للتصميمات، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

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- السيسي يوجّه بتطوير ميدان رمسيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل المرور

شهد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين للتصميمات، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين استعراض المراحل المختلفة للمشروع المتكامل لتطوير منطقة ميدان رمسيس، وتطوير الطرق والمحاور المحيطة بها في عدة اتجاهات لتحقيق السيولة المرورية، حيث وجه الرئيس بأن يكون هدف المشروع الأساسي هو تطوير المنطقة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور وخفض نسبة التلوث وذلك في إطار من التنسيق الحضاري المتكامل.

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- السيسي يستقبل رئيس شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، ستيفان ريتشارد رئيس شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار مسئولي الشركة في مصر وعلى المستوى الإقليمي.

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- وزيرة الصحة تبحث مع مبعوث أممي التعاون للحد من تداعيات حوادث الطرق

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق "جان تودت"، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في الحد من تداعيات حوادث الطرق.

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- رئيس الوزراء: 300 مليون جنيه لمواجهة الأمطار في الإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، بمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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- حمدوك وماكرون يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة

أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ضرورة الوصول لاتفاق عادل حول "سد النهضة"، يُراعي مصالح الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا).

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- ترامب يبلغ وكالة الخدمات العامة ببدء بروتوكول العملية الانتقالية: "لمصلحة بلدي"

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن إدارة الخدمات العامة أبلغت المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وأن بإمكانه البدء رسميًا بالعملية الانتقالية، موضحة أن الإعلان جاء على صيغة خطاب من مديرة مكتب الخدمات العامة إميلي ميرفي لبايدن.

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- ترامب يسمح للهيئات الاتحادية بالعمل مع فريق بايدن الانتقالي

سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة اتحادية رئيسية ببدء العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن.​

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