شكرا لقرائتكم خبر عن "بعثات التعليم العالى" تكشف تفاصيل التقدم لـ300 منحة دكتوراه بـ"هونج كونج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، تفاصيل التقدم لـ 300 مقدمة من هونج كونج للحصول على الدكتوراه. وتقدم هــونج كونج 300 منحة للحصول على الدكتوراه فى إطار برنامج الزمالة Hong Kong PhD Fellowship Scheme للحصول على درجة الدكتوراه للعام الأكاديمى "2021/2022". وتتضمن المنحة مزايا مالية قيمتها تصل لـ 3,400 دولار أمريكى شهريًا، بجانب مصاريف أبحاث وسفر ومؤتمرات بما يعادل 1,700 دولار أمريكى فى السنة ولمده 3 سنوات. وأشارت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، إلى أن آخر موعد للتقدم للمنحة 1 ديسمبر 2020، عبر الموقع الإلكترونى www.rgc.edu.hk/hkphd.

كانت هذه تفاصيل خبر "بعثات التعليم العالى" تكشف تفاصيل التقدم لـ300 منحة دكتوراه بـ"هونج كونج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.