تعرف على شروط الانضمام لكنترولات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قطاع المعاهد الأزهرية، عددا من الضوابط للمشاركين فى كنترولات الشهادات الأزهرية "الابتدائية ــ الإعدادية"، والتى تنطلق يوم 14 يناير القادم، وهى:
1ـ عدم صدور قرار بحرمان المتقدم من أعمال الامتحانات.
2ـ عدم وجود صلة قرابة بين المتقدم وأحد الطلاب الممتحنين بالشهادة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.
3ـ عدم حصول المتقدم على جزاءات أكثر من ثلاثة أيام فى العام شريطة ألا يكون الجزاء الحاصل عليه المتقدم متعلق بأعمال الامتحانات.
4ـ ألا يكون العضو محالاً للتقاعد خلال فترة عمل الكنترول المرشح له.
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