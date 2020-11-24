الجريمة في 24 ساعة| ترحيل "سفاح الجيزة" لسجن الاستئناف.. وسر اختفاء طالبة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين تفحم شخصين في حريق سيارة نقل مواد بترولية على طريق الهضبة بأسيوط، وتفاصيل اتهام عامل باغتصاب ربة منزل في حلوان، وحقيقة انفجار أمام لجنة انتخابية في بني سويف، وكشف لغز جثمان الطريق العام بدمياط.

- خلافات أسرية وعلاقة عاطفية وراء اختفاء طالبة المنيا.. والأمن يضبطها بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ادعاء اختطاف طالبة جامعية بالمنيا، حيث تبين هروبها من منزل أسرتها بسبب سوء معاملة والدها واختبائها لدى صديقها بالدقهلية وأمكن ضبطها.

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- "صاحبه قتله وسرق هاتفه".. كشف لغز جثمان الطريق العام بدمياط

كشفت تحريات المباحث بمركز دمياط، عن لغز العثور على جثمان لشاب على الطريق الترابي في قرية السيالة، بعد إبلاغ قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ، لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.

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- تفحم شخصين في حريق سيارة نقل مواد بترولية على طريق الهضبة بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالمواد البترولية واشتعال النيران بها على طريق الهضبة بمركز أسيوط.

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- رحلة مؤقتة وعودة مؤكدة.. تفاصيل ترحيل "سفاح الجيزة" إلى سجن الاستئناف

منذ أسبوع، اصطحبت مأمورية من قسم شرطة الهرم "سفاح الجيزة" إلى محافظة الإسكندرية؛ لاستخراج هيكل عظمي خاص بضحيته الرابعة.

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- "داخل مخبز".. حقيقة انفجار أمام لجنة انتخابية في بني سويف

نجحت قوات الحماية المدنية في بني سويف، في السيطرة على حريق شب في أحد المخابز أمام لجنة مدرسة جابر جاد الثانوية بمدينة ناصر شمالي بني سويف.

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- يتعاطى المخدرات.. تفاصيل اتهام عامل باغتصاب ربة منزل في حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل اتهام ربة منزل لعامل باغتصابها بالإكراه داخل منزلها.

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- أطلق النار على نفسه.. التصريح بدفن جثمان رجل أعمال في العبور

صرح المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة العبور، وبإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بدفن جثمان "جمال.م.ا.ل" 60 عاما، رجل أعمال ومدير شركة بالعبور، والذي جرى العثور عليه جثة هامدة إثر إصابته طلق ناري داخل مكتبه، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 14516 جنح قسم العبور لسنة 2020.

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