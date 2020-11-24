كورونا في 24 ساعة| 12 وفاة جديدة بمصر.. وتوجيهات جديدة من الحكومة لمواجهة الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى اليوم.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

- الصحة تكشف خطتها لتأمين انتخابات الإعادة للبرلمان وسط تزايد إصابات كورونا

- الصحة تكشف خطتها لتأمين انتخابات الإعادة للبرلمان وسط تزايد إصابات كورونا - الصحة: وقف استقبال متطوعين جدد ضمن تجارب لقاح كورونا

إجازات مدفوعة الأجر.. ضوابط جديدة للعمل في الأزهر بسبب "كورونا"

- وفاة أمين صندوق "اتحاد كتاب مصر" متأثرًا بكورونا

- وفاة أمين صندوق "اتحاد كتاب مصر" متأثرًا بكورونا - لا تتهاونوا.. توجيهات جديدة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

- تراجع أعداد إصابات كورونا في فرنسا قبل تخفيف محتمل لإجراءات الحجر الصحي

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- الصحة العالمية: ظهور لقاحات ضد كورونا تزيد احتمالية التخلص من الجائحة

مدير منظمة الصحة العالمية يبدي تفاؤله بعد أنباء عن أحدث لقاح لكورونا

دراسة: نحو 8% من إصابات كورونا بأمريكا سببها مصانع تعبئة لحوم

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هيئة أوروبية: الإغلاق الجزئي بألمانيا غير كاف لتخفيض إصابات كورونا

الأمم المتحدة: جائحة كورونا لم تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية

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