شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك للتعامل مع مهمات الكهرباء للحفاظ على سلامتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقرائه بعض النصائح التى تهم المواطن فى التعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع خلال سقوط الامطار والتقلبات المناخية للحفاظ على سلامة و أرواح المواطنين، وفيما يلى بعض النصائح :

1- فى حالة سقوط أمطار غزيرة ابتعد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء اكشاك أو أعمدة إنارة.

2- فى حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الارض لا تحاول لمس أى مهمات الكهرباء.

3- عند ملاحظة وجود اسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة لا تبادر بحل المشكلة وقم بإبلاغ الجهات المسئولة.

4- وزارة الكهرباء تتلقى شكاوى الانقطاعات و مشاكل المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.