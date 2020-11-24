شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تؤكد وصول 6 قطارات إسبانية جديدة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المصادر، أن التعاقد يشمل 6 قطارات ستوردها شركة تالجو تضم 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفيه، والعربات صناعة إسبانية تصنعها شركة تالجو بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.
ولفتت المصادر، إلى أن تكلفة القطارات الجديدة تبلغ 126 مليون يورو، ويتم تمويلها بالكامل من خلال البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى صورة قرض ميسر، كما أن التعاقد مع الشركة الإسبانية يشمل ملحق عقد صيانة للقطارات الجديدة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 8 سنوات بتكلفة 31.9 مليون يورو.
والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها، وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.
كما أن القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.
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