​جامعة مصر للعلوم تستضيف وزير الشباب وكرم جبر لدعم مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"

محمد اسماعيل - القاهرة - تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ندوة كبرى للحديث عن مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويشارك في الندوة المقرر عقدها في العاشرة صباح الثلاثاء، خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب الصحفي، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلاب، وبعض نجوم كرة القدم.

وأكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مبادرة لا للتعصب سببها رغبة البعض في إثارة الفتنة بين فريقى الأهلى والزمالك بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، فجاءته الفكرة بتحويل المباراة إلى عامل إيجابى وفرصة لإعلان أن مصر بخير وآمنة وشبابها بخير، موضحا أن هدف المبادرة الحفاظ على سلامة الجماهير، في حين أن بعض البرامج تثير أزمات لا داعى لها، لكن المجلس له ضوابط للحفاظ على سلامة الشعب المصرى، فليفز الأهلى أو الزمالك لكن مصر هى الفائزة فى النهاية والأهم هو التحلى بالروح الرياضية .

وأضاف جبر، أن المبادرة ستنطلق بعد نهائى دورى الأبطال بـ24 ساعة وسيكون بشكل فعال الإعلام هو البطل فى هذه المعركة، والمبادرة لها خطة شاملة لمدة عام وبرنامج شامل لا يقتصر على الأهلى والزمالك فقط.