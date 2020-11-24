​​رئيس اتحاد الناشرين يكشف أسباب تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قررت في اجتماعها الأول الذي انتهى منذ قليل، بتأجيله إلى 30 يونيو المقبل.
وأوضح عبده، خلال برنامج "صالة التحرير" من تقديم رشا مجدي على قناة "صدى البلد"، أن اللجنة الإدارية العليا للمعرض، استعرضت المستجدات المطروحة ومستجدات فيروس كورونا، وأثرها على خريطة معارض الكتاب حول العالم، حيث تسببت الجائحة في إلغاء غالبيتها.
وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إننا في مصر مرتبطين بالناشرين الأجانب وليس المصريين فقط، ووجدنا أن هناك صعوبة كبيرة في التنقل بين الدول في حال إقامته بفصل الشتاء، لذلك قررنا تأجيله إلى شهر يونيو، لافتًا إلى أن اللجنة الإدارية اختارت يوم 30 من شهر يونيو حتى ندخل في السنة المالية الحالية وندخل أيضًا فيما بعدها.
كما أعلن سعيد عبده، اعتذار اليونان عن الحضور كضيف شرف للمعرض بسبب ظروف وباء كورونا، مشددًا على أن اللجنة الإدارية للمعرض، هدفها الأول هو الحفاظ على أرواح الناشرين والزوار والذي يبلغ عددهم 4 ملايين.
وأكمل عبده: "التأجيل لن يؤثر على المشتركين بل سيتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر"، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الفعاليات ستساعد الناشر المصري، على التعبير عن نفسه خلال الفترة المقبلة.
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