شكرا لقرائتكم خبر عن «المنوفية» تحقق المركز الأول في الملاحة الرياضية وثالث تنس الطاولة بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت جامعة المنوفية المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الملاحه الرياضيه بالعدو، للطالب يوسف عادل السيد بالفرقة الثانية من كلية التجارة، وذلك خلال المشاركة في الدورة الرياضية الثامنة والاربعون للجامعات المصرية المقامة في جامعة قناة السويس.

كما حققت الطالبة اسماء أيوب طير البر بالفرقة الرابعة كلية الحقوق على المركز الثالث والميدالية البرونزية في لعبة تنس الطاولة لذوي الإحتياجات الخاصة.

كانت جامعة المنوفية قد حققت المركز الرابع في سباق الدراجات بدورة الجامعات المصرية الثامنة والأربعون عن طريق الطالبة أميرة سعيد فتح الله من كلية الحقوق.

وتشارك جامعة المنوفية في دورة الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب وكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي.

ويضم وفد الجامعة المشارك في الدورة محمود حافظ مسؤول المنتخبات وخالد طلبة مشرف لعبة الملاحة وايهاب رمضان مدرب لعبة تنس الطاولة وحسام صلاح ووفاء بلال مشرفا لعبة الطاولة ..