شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا إرميا: الاحترام هو سر رقي المجتمعات وسموها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إن الاحترام هو سر رقي المجتمعات وسموها، وهو أساس العلاقات بين البشر جميعًا فبدون الاحترام لا توجد علاقة بشرية سوية.

وأضاف الأنبا إرميا، في كلمته خلال اللقاء الثاني ضمن مبادرة «نتعايش باحترام متبادل»، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمبادرة من وزارة الأوقاف، «أن الله خلقنا جميعًا وفي داخلنا المشاعر الإنسانية الراقية تجاه جميع البشر، وهكذا احترام كل منا لآخر هو احترام لعمل الله وخليقته بغض النظر عن الاختلاف معهم»، مضيفًا «أن جميع الأديان السماوية اهتمت باحترام الإنسان وذلك لأن هذه القيمة هي التي تجعل للإنسان قدرًا في المجتمع، وهي من تساعده على تقوية علاقته بالآخرين من حوله وهو ما يؤدي إلى نشر الحب وتقدم المجتمع وتطوره».

شارك في اللقاء كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الطرق الصوفية، والدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي للمفتي، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.