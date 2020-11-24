شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: القرآن أكد قيمة المواطنة بين المسلمين وغيرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم أكد على قيمة المواطنة بين المسلمين وغير المسلمين، وهي صورة حقيقية طبقها الإسلام في جميع العصور بجانب التأكيد على إرساء مبدأ التعايش واحترام الآخر على الرغم من أي دعوات للصراع والخلافات.

وأكد علام، في اللقاء الثاني ضمن مبادرة «نتعايش باحترام متبادل»، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمبادرة من وزارة الأوقاف، أننا في مصر نعيش نموذجًا متكاملًا بين جميع شرائح الشعب المصري، وهذا قائم على ثلاثة محاور: النسق المجتمعي وتماسكه، والفتاوى وحرصها على الحفاظ على السلام المجتمعي، والالتزام بالتشريعات التي تؤمن قيم التعايش.

شارك في اللقاء كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وو الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الطرق الصوفية، والدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي للمفتي، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.