شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشياب: الرياضة أسرع وسيلة للتأثير والتناول والتداول الإعلامي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة لديها تحديات كبيرة وأن استراتيجيتها مرتبطة بالتنمية ورياضة البطولة، مشيرًا إلى تدخل الوزارة في حل الخلافات والتعصبات الرياضية لخلق تجانس في المجتمع إلى جانب دور مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد صبحي، في اللقاء الثاني ضمن مبادرة «نتعايش باحترام متبادل»، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمبادرة من وزارة الأوقاف، أن وزارة الشباب والرياضة تعقد العديد من اللقاءات الحوارية مع الشباب طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه تم إطلاق مبادرة "تصدوا معنا" ومبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، حيث إن الرياضة تعتبر أسرع وسيلة للتأثير والتناول والتداول الإعلامي داخل المجتمع المصري.

وعن مبادرة «مصر أولًا.. لا للتعصب» قال صبحي: «المبادرة مستمرة لمدة عام كامل بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وستبدأ التنفيذ فعليًّا من مباراة القمة القادمة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا».

شارك في اللقاء كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الطرق الصوفية، والدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي للمفتي، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.